سياسة|لبنان

بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية لجيش الاحتلال (فيديو)

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29/1/2024

نشر حزب الله اللبناني، مساء الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع رأس الناقورة البحري بصاروخ موجه.

وأرفق الإعلان الحربي في حزب الله مقطع الفيديو، قائلا: “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسسية في موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش العدو الإسرائيلي بصاروخ موجّه خاص”.

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وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف موقعين عسكريين لحزب الله، جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان عبر منصة إكس: “قصفت المقاتلات موقعين عسكريين لتنظيم حزب الله، في منطقة بلدتي زبكين وحولا (جنوبي لبنان)”.

كما أطلق جيش الاحتلال نيران المدفعية تجاه عدة مناطق في جنوب لبنان، لإزالة تهديد، بحسب البيان، دون تحديد طبيعة التهديد.

وكان حزب الله قد أعلن استشهاد 3 من عناصره في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال، لترتفع الحصيلة إلى 174 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في 3 بيانات منفصلة صادق محمد هاشم من بلدة رشكنناي في جنوب لبنان، وعلي جمال شكر من بلدة النبي شيت في البقاع، وحسين حسن حلاوي من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر