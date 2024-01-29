بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية لجيش الاحتلال (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، مساء الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع رأس الناقورة البحري بصاروخ موجه.

وأرفق الإعلان الحربي في حزب الله مقطع الفيديو، قائلا: “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسسية في موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش العدو الإسرائيلي بصاروخ موجّه خاص”.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسسية في موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش العدو الإسرائيلي بصاروخ موجّه خاصة pic.twitter.com/5QpIU6GP0v — قناة المنار (@TVManar1) January 28, 2024

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف موقعين عسكريين لحزب الله، جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان عبر منصة إكس: “قصفت المقاتلات موقعين عسكريين لتنظيم حزب الله، في منطقة بلدتي زبكين وحولا (جنوبي لبنان)”.

كما أطلق جيش الاحتلال نيران المدفعية تجاه عدة مناطق في جنوب لبنان، لإزالة تهديد، بحسب البيان، دون تحديد طبيعة التهديد.

وكان حزب الله قد أعلن استشهاد 3 من عناصره في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال، لترتفع الحصيلة إلى 174 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين حسن حلاوي "نور الزهراء" مواليد عام 1998 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/7wjC6sx0vI — قناة المنار (@TVManar1) January 28, 2024

ونعى حزب الله في 3 بيانات منفصلة صادق محمد هاشم من بلدة رشكنناي في جنوب لبنان، وعلي جمال شكر من بلدة النبي شيت في البقاع، وحسين حسن حلاوي من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد صادق محمد هاشم "طاهر" مواليد عام 1992 من بلدة رشكنناي في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/A3JoBMzxeF — قناة المنار (@TVManar1) January 28, 2024

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.