بعضهم ملقى وحيدا.. تكدس جثث الشهداء في طرق مستشفى بقطاع غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، أمس الأحد، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأدت الغارات الإسرائيلية على منازل وشقق سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع إلى استشهاد نحو 40 شخصا، أغلبهم من الأطفال والنساء الذين نزح الكثير منهم من شمال القطاع هربا من الموت.

واستشهد نحو 30 مواطنا وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي لمبنى مكون من عدة طوابق لعائلة المطوي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تكدس جثث الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

🚨طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني 🚑تنقل ثمانية اصابات جراء قصف الاحتلال مساء اليوم منزلاً يعود لعائلة "المطوي" غرب النصيرات وسط قطاع #غزة.

📷تصوير المتطوع: أحمد وشاح #أبطال_العمل_الإنساني — PRCS (@PalestineRCS) January 28, 2024

واستشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزل عائلة شحادة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما استشهد 3 مواطنين بقصف منزل عائلة الشرفا في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزة، واستهدف منزلا في منطقة السوارحة وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين، إضافة إلى مفقودين تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم دفن 3 شهداء من النازحين داخل ساحة مستشفى الأمل في خان يونس، لتعذر نقلهم إلى المقبرة، تزامنا مع دفن جثامين 35 شهيدا في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي.

وأضافت أن آليات الاحتلال لا تزال تتمركز قبالة بوابة مستشفى الأمل، وتطلق النار بشكل دائم لمنع الحركة داخل المستشفى ومقر الجمعية في خان يونس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر أمس الأحد على مركبة إسعاف، أثناء وقوفها في ساحة مستشفى الأمل.

⭕️طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقوم اليوم بدفن ثلاثة جثامين شهداء من النازحين في ساحة مستشفى الأمل المحاصر في #خانيونس، بعد تعذر نقلهم الى مقبرة رسمية جراء استمرار الحصار المطبق على المستشفى.

📍حيث استشهد اثنان منهم اليوم أمام مبنى الجمعية والثالث استشهد أمس أمام باب… — PRCS (@PalestineRCS) January 28, 2024

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.