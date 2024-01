دولتان أوروبيتان تقرران مواصلة مساعدة الشعب الفلسطيني عبر الأونروا

أعلنت النرويج أنها ستواصل مساعدة الفلسطينيين عبر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن أكدت أيرلندا أنها لا تنوي وقف تمويل العمل الحيوي، الذي تقوم به الوكالة في قطاع غزة.

وقال مكتب الممثلية النرويجية لدى فلسطين، في بيان نشره على حسابه عبر منصة “إكس”: تواصل النرويج دعمها للشعب الفلسطيني من خلال دعم وكالة (أونروا)، حيث أن هناك حاجة إلى الدعم الدولي لفلسطين الآن أكثر من أي وقت مضى.

ووصفت الممثلية النرويجية، الوضع في قطاع غزة، بأنه كارثي، قائلة إن الوكالة الأممية أهم منظمة إنسانية في القطاع المحاصر.

The situation in Gaza is catastrophic, and @UNRWA is the most important humanitarian organization there. Norway continues our support for the Palestinian people through UNRWA. International support for Palestine is needed now more than ever

وذكر البيان، أن التقارير التي تفيد بتورط بعض موظفي (أونروا)، في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى)، مثيرة للقلق العميق، وإذا كانت صحيحة فهي غير مقبولة على الإطلاق، وأضاف أنه يرحب بإجراء تحقيق في الأمر.

وشددت الممثلية النرويجية في فلسطين، على ضرورة التمييز بين ما قد يفعله الأفراد، وما تمثله (الأونروا).

We need to distinguish between what individuals may have done, and what UNRWA stands for. The organisation's tens of thousands of employees in Gaza, the West Bank and the region are playing a crucial role in distributing aid, saving lives and safeguarding basic needs and rights

واختتمت بالقول إن عشرات الآلاف من موظفي المنظمة في غزة والضفة الغربية والمنطقة يلعبون دورًا حاسمًا في توزيع المساعدات، وإنقاذ الأرواح، وحماية الاحتياجات والحقوق الأساسية.

وكان وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قد كتب في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة “إكس”: “لدينا الثقة الكاملة في قرار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (أونروا) بإيقاف عمل موظفي الوكالة الأممية المشتبه في مشاركتهم في الهجمات الشنيعة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل بالأمر، وعدم التسامح مطلقًا مع الإرهاب.

وأكد مارتن أن بلاده ليس لديها خطط لتعليق التمويل لعمل (الأونروا) الحيوي في غزة.

ونوّه أن بلاده قدمت لـ(الأونروا) 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) خلال عام 2023، وستواصل دعمها في عام 2024.

UNRWA’s 13,000 employees provide life saving assistance to 2.3m people and at incredible personal cost – with over 100 staff killed in last 4 months.

🇮🇪 provided @UNRWA €18m in 2023 and will continue our support in 2024. (2/2)

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 27, 2024