شاهد: الناجية الوحيدة من مجزرة في جباليا راح ضحيتها 45 شهيدا من عائلة واحدة

حكاية جديدة من غزة، استشهد جميع أبطالها ولم يبق منهم سوى طفلة صغيرة وشابان وآثار من الديار التي كانت قبل ساعات قلائل تعج بأصوات الحياة.

فقد رصدت الجزيرة مباشر آثار مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 شخصًا من عائلة النجار، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ.

ودكّت الغارات الإسرائيلية منزلين للعائلة، ولم ينج من المنزل الأول سوى الطفلة دانية عثمان النجار، ومن الثاني سوى شابين أحدهما فقد طفليه.

الشاهد الحي والوحيد على مجزرة أسرتها

الصغيرة دانية أصبحت الشاهد الحي والوحيد على مجزرة أخرى في حق المدنيين راح ضحيتها كل أفراد أسرتها رفقة نازحين من العائلة. يقول عمّها إن الغارات ضربت منزلي أبو رعد وأبو صبح النجار، بغتة بعد صلاة العشاء ولم ترحم أحدًا لا صغيرًا ولا كبيرًا.

أما أبو الوليد الذي فقد ابنيه فيقول إن البيت الآخر المكون من 3 طوابق، كان يضم نحو 21 شخصًا -هم إخوته وزوجاتهم وأبناؤهم- استشهدوا جميعًا، بينهم 4 معاقين (شابين وصبيّتين)، إضافة إلى والده السبعيني ووالدته الستينية وجدته التي تبلغ 90 عامًا.

واستنكر باكيًا متحسرًا، قصف بيوت المدنيين، ووجه رسالة إلى العرب والعالم من فوق الأنقاض والدمار، قائلًا “نطلب الرحمة”.