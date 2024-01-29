شهيدان برصاص الاحتلال وإصابات واعتقالات في الخليل وجنين بالضفة الغربية (فيديو)

استُشهد شابان، وأُصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، واعتقل 7 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد شاب متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس، وأن مواطنا آخر أصيب في الصدر لا يزال في حالة خطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا بتعزيزات عسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، مما تسبب في إصابة الشاب معتز محمود اطبيش بجروح خطيرة في الرأس، استُشهد على إثرها، وإصابة آخر بجروح خطيرة في الصدر، وآخرَين في أطرافهما السفلية، كما أصيب عشرات بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين من بلدة دورا، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت القوات ملعب دورا الدولي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت عددا من المواطنين، وألقت هواتفهم الخلوية وبطاقاتهم الشخصية في حاوية القمامة.

وتزامنًا مع الاقتحام، أصدر مدير تربية جنوب الخليل قرارا يقضي بتحويل مدارس دورا الواقعة وسط البلدة، وفي محيط منطقة الاقتحام إلى الدوام الإلكتروني، حفاظا على سلامة الطلاب وذويهم والهيئات التدريسية.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، والسواتر الترابية.

شهيد في جنين

وفي جنين، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب جنين واعتقل 4 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب حمو، انطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة بإعدامه، حيث نعته فصائل العمل الوطني وأعلنت تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين، وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها واعتدت على قاطنيها، وسط اندلاع مواجهات.

وفي قرية دير أبو ضعيف اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد فوزي عليات، وأحمد مأمون ياسين، بعد مداهمة منزليهما.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، وتسببت ممارساته في مقتل العشرات، وإصابة واعتقال الآلاف.