مريم قوش.. شاعرة فلسطينية تؤرخ بموهبتها يوميات الحرب على غزة (فيديو)

مريم قوش شاعرة فلسطينية، لم تمنعها الحرب أو العيش داخل خيمتها التي نزحت إليها في مدينة رفح من التوقف عن موهبتها في نظم الشعر وكتابة النثر.

قالت مريم للجزيرة مباشر إنها نزحت 5 مرات منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما أنها تركت الكتب ومذكراتها ودواوين الشعر التي وقّع عليها أصدقاؤها في منزلها بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وأشارت مريم إلى أن كتاباتها الحالية، تقتصر على الشعر والنثر عن فقدان أولاد عمها، وأصدقائها وجيرانها من أجل أن يكون ذلك تأريخًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن بين المحن تخرج المنح، فقد حصلت الشاعرة مريم على جوائز دولية منها جائزة الدولة عام 2019، وجائزة أنطون سعادة الأدبية العام الماضي، وخلال العدوان الحالي حصلت على جائزة البُردة من دولة الإمارات لكنها لم تتمكن من السفر لتسلمها بسبب الحصار وإغلاق المعابر.

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد “26 ألفًا و422 شهيدًا، و65 ألفًا و87 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسببت الحرب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85% من السكان، بحسب الأمم المتحدة.