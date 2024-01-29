نورمان فينكلشتاين: لهذه الأسباب إدارة بايدن بدأت تقلق من توسع نطاق الحرب في غزة (فيديو)

قال المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت “تشعر بالقلق” من توسع نطاق الحرب في غزة لعدة أسباب.

وأوضح للجزيرة مباشر، أن على رأس هذه الأسباب اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف “من الواضح أن بايدن بدأ يفقد أصوات الناخبين الأفارقة والعرب بسبب ما يجري في غزة، وبدأ ذلك يؤثر بشكل ملموس في آفاقه الانتخابية، وقد يكون سببا لأن يحاول بايدن على الأقل أن يصل بالطرفين إلى وقف إطلاق النار”.

ويرى المفكر الأمريكي أن السبب الآخر، هو توسع هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المارة عبر باب المندب، وهو ما يؤثر في حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وفقًا لفينكلشتاين.

كما أشار إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في شمال الأردن، وقال إن ذلك ينذر بتوسع نطاق النزاع.

المفكر نورمان فينكلشتاين: لهذه الأسباب إدارة بايدن بدأت تقلق من توسع نطاق الحرب في غزة pic.twitter.com/NQiMqG8gBC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 29, 2024

وتحدث فينكلشتاين عن تقارير تشير إلى مفاوضات تجري في الوقت الحالي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار مدة شهرين، حسب قوله، لكنه لا ينظر إليها بشكل متفائل “لست متفائلًا حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فبعد أن تنتهي الانتخابات الأمريكية، يبدو لي أن أمريكا ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تستمر في تنفيذ الإبادة الجماعية في غزة”.

وأعرب عن قلقه في حال تمكن القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من استعادة الأسرى، قائلًا “إذا استعادت إسرائيل الأسرى، لا أرى أي شيء يمنع إسرائيل من استئناف هجماتها وقصفها لغزة، وسوف يكون المجتمع الإسرائيلي كله متحدًا على تدمير غزة أكثر مما كان”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.