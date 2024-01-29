هشام وشاح.. شاب يتطوع بتنظيف مدرسة للإيواء في رفح (فيديو)

في مدرسة للإيواء برفح جنوبي القطاع، يتطوع الشاب هشام وشاح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بتنظيف المدرسة وإخراج القمامة منها يوميا.

“لازم نقعد في بيئة نظيفة، وعشان الأطفال”، هكذا أوضح وشاح سبب مبادرته بتنظيف المدرسة كل يوم، إذ يقوم بذلك خوفا من تلقي النازحين داخل المدرسة الأمراض والبكتيريا الانتقالية.

وأضاف الشاب أنه يذهب يوميا في التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا إلى المدرسة، حاملا بيديه أدواته البسيطة، لينظف ممرات وساحة المدرسة ودورات المياه فيها كذلك دون مقابل.

وقال الشاب إنه يقوم بهذا العمل محبة في مساعدة الناس، مشيرا إلى أن تقدير وامتنان النازحين له بكلماتهم اللطيفة تشعره بالسعادة وتغنيه عن أي مقابل مادي.

ووسط غياب كامل لبلديات القطاع في ظل الحرب، أوضح وشاح أن القمامة التي ينقلها إلى خارج المدرسة تبقى على حالها ومكومة لأيام دون إزالتها، قائلا “لو فيه بلديات بتلاقي كوم الزبالة اللي برا مشيول بس ما فيه بلديات ولا مراكز تشيلها، إذا أنت ما نظفت ما فيه حد بينظف”.