آلاف الناشطين والمؤثرين حول العالم يطالبون بترشيح الأطقم الطبية في غزة لجائزة نوبل للسلام

دشن آلاف الناشطين والشخصيات المؤثرة من حول العالم مبادرة لتكريم الأطقم الطبية في غزة من خلال ترشيحهم لجائزة نوبل للسلام لعام 2024.

ووقع نحو 50 ألف شخص على عريضة إلكترونية لدعم ترشيح الأطقم الطبية بغزة للجائزة، وذلك تكريمًا لجهودهم وسط حرب وحشية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى استشهاد ما لا يقل عن 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة لاستهداف عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها من الخدمة تمامًا.

✅️نرجوا دعم هذا👇الالتماس الشعبي من خلال التوقيع على الرابط المرفق ونشره والذي يخص ترشيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة🇵🇸 لجائزة نوبل للسلام 2024. ✅️Healthcare Workers of Gaza🇵🇸 Nomination for the Nobel Peace Prize 2024https://t.co/Gfw9OHB7zB — Mohamed Almaroof/محمد المعروف (@AlmarofMohamed) December 29, 2023

ورغم حصار واقتحام الاحتلال لغالبية مستشفيات شمالي غزة، وتدمير محتوياتها ومنع وصول المساعدات الطبية لها، إلا أنه لا يزال يوجد بعض الأطباء لتقديم الرعاية الطبية للجرحى الذين يسقطون يوميًا جراء الغارات الإسرائيلية.

وأشاد عالم الفضاء المصري عصام حجي بالأطقم الصحية بغزة، وكتب في تغريدة على منصة “إكس”، “كان لي الشرف أن ألقي كلمة الافتتاح في مؤتمر دولي لدعم الطواقم الطبية في غزة. أبطال هذه الطواقم لا يعالجون فقط الجرحى الأبرياء من العدوان الغاشم بل تعالجنا جميعا من روح الأنانية والسلبية المتفشية فينا وتعطينا درس في الصبر والكفاح عجزت عنه مؤسستنا التعليمية”.

اليوم و في ختام عام ٢٠٢٣ كان لي الشرف ان القي كلمة الافتتاح في مؤتمر دولي لدعم الطواقم الطبية في غزة. أبطال هذه الطواقم لا يعالجون فقط الجرحى الابرياء من العدوان الغاشم بل تعالجنا جميعا من روح الأنانية والسلبية المتفشية فينا وتعطينا درس في الصبر والكفاح عجزت عنه مؤسستنا التعليمية pic.twitter.com/X0A0HEytgR — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) December 31, 2023

وشدد الناشط الحقوقي ريك فؤاد على ضرورة أن تعطى جائزة نوبل للسلام إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، معتبرًا أنهم قدموا “شجاعة ملحمية في مواجهة الرعب الذي لا يوصف”.