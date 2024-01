آلاف الناشطين والمؤثرين حول العالم يطالبون بترشيح الأطقم الطبية في غزة لجائزة نوبل للسلام

دشن آلاف الناشطين والشخصيات المؤثرة من حول العالم مبادرة لتكريم الأطقم الطبية في غزة من خلال ترشيحهم لجائزة نوبل للسلام لعام 2024.

ووقع نحو 50 ألف شخص على عريضة إلكترونية لدعم ترشيح الأطقم الطبية بغزة للجائزة، وذلك تكريمًا لجهودهم وسط حرب وحشية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى استشهاد ما لا يقل عن 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة لاستهداف عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها من الخدمة تمامًا.

✅️نرجوا دعم هذا👇الالتماس الشعبي من خلال التوقيع على الرابط المرفق ونشره والذي يخص ترشيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة🇵🇸 لجائزة نوبل للسلام 2024.

✅️Healthcare Workers of Gaza🇵🇸 Nomination for the Nobel Peace Prize 2024https://t.co/Gfw9OHB7zB

— Mohamed Almaroof/محمد المعروف (@AlmarofMohamed) December 29, 2023