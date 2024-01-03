إيران.. أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني (فيديو)

قُتل أكثر من 100 شخص، وأصيب العشرات جراء انفجارين وقعا قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي البلاد.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، أن أكثر من 170 آخرين أصيبوا جراء الانفجارين اللذين فصل بينهما نحو 10 دقائق. وقال رحمن جلالي نائب حاكم محافظة كرمان -حيث وقع الانفجاران- للتلفزيون إن الانفجارين نجما عن “هجوم إرهابي”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) قد ذكرت أن انفجارًا وقع في الطريق الذي يشهد فعاليات إحياء بمناسبة الذكرى السنوية الـ4 لاغتيال سليماني جراء غارة جوية أمريكية في العراق عام 2020.

ولم تعلَن على الفور التفاصيل المتعلقة بالحادثة التي وقعت في طريق يؤدي إلى مقبرة تضم ضريح سليماني، لكن وكالة (نورنيوز) شبه الرسمية ذكرت في وقت سابق أن “عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة”.

وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع المراسم، حيث تجمَّع مئات الإيرانيين لإحياء ذكرى مقتل سليماني. كما أظهرت مشاهد متداولة هروب المشاركين في فعالية الإحياء وتوجُّه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتل سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب بغداد.