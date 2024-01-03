الحوثيون يعلنون استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر كانت “متجهة” إلى إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أنها استهدفت سفينة جديدة في البحر الأحمر كانت متوجهة إلى إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره على منصة “إكس”، “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عملية استهداف لسفينة ‘CMA CGM TAGE سي إم إيه سي جي إم تيغ، كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية”، دون ذكر السلاح المستخدم أو نتائج عملية الاستهداف.

ولفت سريع، إلى أن العملية تأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار”.

وأكد “استمرار قوات الجماعة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء”، مشيرًا إلى أن “أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قالَ تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ.

نفذتِ القواتُ البحريةُ… pic.twitter.com/Dx7hkIX6AC — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 3, 2024

وصباح الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان، أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر، دون تسجيل أضرار.

ويعدّ هذا أول استئناف لهجمات الحوثيين على سفن مرتبطة بإسرائيل تمر عبر البحر الأحمر، منذ مقتل وفقدان 10 من عناصرهم، الأحد، في عملية نفذتها مروحية أمريكية أغرقت خلالها 3 من 4 زوارق حاولت السيطرة على سفينة تجارية دنماركية.

و”تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.