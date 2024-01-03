سياسة|لبنان

بعد ساعات من اغتيال العاروري.. حزب الله يعلن قصف ثكنة للاحتلال ويستهدف جنودا إسرائيليين جنوبي لبنان

القيادي في حماس صالح العاروري
القيادي في حماس صالح العاروري
3/1/2024

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، الثلاثاء، أن مقاتليه استهدفوا مجموعة من الجنود الإسرائيليين في محيط موقعي جل العلام والمرج بالأسلحة المناسبة وأنهم حققوا إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر، أكد الحزب استهداف “ثكنة ميتات” بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة.

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يأتي ذلك، بعد ساعات من اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” واثنين من قادة القسام، حيث استهدفتهم مسيرة إسرائيلية بصواريخ موجهة على مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي أول تعليق لحزب الله على عملية الاغتيال، قال “حزب الله” إن اغتيال العاروري بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية “لن تمر أبدا دون رد وعقاب”.

وأضاف في بيان: “عملية الاغتيال هذه هي اعتداء خطير على لبنان ولن تمر من دون رد”.

واعتبر أن “جريمة اغتيال العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت ‏اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات”.

وتابع البيان: “(اغتيال العاروري) تطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة”.

وأشار حزب الله إلى أن “العدو المجرم الذي عجز بعد 90 يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع ‏غزة وخانيونس ‏ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية، يعمد إلى ‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية”.

وأكد على أن “هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في ‏فلسطين ولبنان واليمن ‏وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما ‏وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق ‏المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير”. ‏

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات