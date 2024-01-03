حديقة الحيوان برفح.. حتى الطيور والحيوانات تصارع من أجل البقاء في غزة (فيديو)

في غزة، ليس سكان القطاع وحدهم، بل حتى الحيوانات تواجه صعوبات بالبقاء على قيد الحياة في ظل النقص الحاد للطعام الخاص بهم وتوفيره على وقع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 3 أشهر.

في حديقة حيوانات بمدينة رفح، يحاول حراس الحديقة بذل مجهود فوق طاقتهم، لاستمرارية عيش الحيوانات التي يرعوها، ومحاولة توفير بيئة آمنة لهم وتوفير احتياجات كل حيوان.

وفق أحمد جمعة مسؤول حديقة حيوان رفح فإن: “الحيوانات تكاد تبقى على قيد الحياة، الوضع مأساوي بشكل لا يوصف، لقد توفيت 4 قرود في الحديقة خلال الشهر الماضي لأن الرعاية البيطرية لم تعد متاحة بسبب الحرب”.

وأضاف الحارس، أن قبل 13 يومًا ولدت لبؤة لديه في الحديقة 3 أشبال، وبعد 3 أيام من ولادتها اضطررت اللبؤة لأكل أشبالها خوفًا عليهم من الظروف القاسية، موضحًا “الأسود هي قطط كبيرة، في النهاية يأكلون أشبالهم خوفًا عليهم من أصوات الانفجارات الهائلة”.

نصبوا الخيام بجوار الأقفاص.. نازحون في رفح يعيشون داخل حديقة الحيوانات#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/uiauGOP6Ka — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2024

وأشار الحارس إلى ارتفاع أسعار طعام الحيوانات بشكل مفاجئ بعد اندلاع الحرب، لافتًا إلى سعر كيس البذور للطيور الصغيرة الذي كان يباع بـ70 شيكل أصبح بعد الحرب يباع بـ 400 شيكل (نحو 100 دولار).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفًا و313 قتيلًا و57 ألفًا و296 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.