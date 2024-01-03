عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف إسرائيلي جديد لمخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

استشهد وأصيب العشرات من سكان مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال وطيرانه استهدف منازل تعود لعائلات “الغمري، وأبو ركن، وحمدان، والشنطي، ومسجد الأنصار”، كما نفذت “أحزمة نارية مكثفة طالت مدرسة الثانوية للبنات وأراض زراعية ومحيط منطقة المستوصف، وواد أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي”.

وسبق أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم المغازي قبل 3 أيام، استهدفت خلالها منزلين و3 مساجد استشهد على إثرها الشيخ يوسف سلامة، خطيب المسجد الأقصى السابق ووزير الأوقاف الأسبق.

كما استشهد أكثر من 70 شخصًا وأصيب العشرات في مجزرة لقوات الاحتلال، قبل أسبوع، دمرت خلالها 4 منازل مكتظة بالسكان.