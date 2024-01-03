فصائل المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال في مواقع عدة بغزة وتعلن إسقاط طائرة استطلاع (فيديو)

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأربعاء، إنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال في خان يونس وأحياء الدرج والتفاح والزيتون والشيخ عجلين وجبل الريس وخزاعة وشرق مخيم البريج.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن عمليتين مشتركتين مع “كتائب المجاهدين” تم خلالهما “إسقاط طائرة استطلاع صهيونية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة”، و”إطلاق صاروخ أرض-جو تجاه طائرة مروحية شرق خان يونس”، جنوبي قطاع غزة.

ولم يتم توضيح طراز المروحية المستهدفة أو مصيرها.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة، الأربعاء، عن التالي:

السيطرة على طائرة “درون” صهيونية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

تفجير عبوة مضادة للأفراد بمجموعة من الجنود الصهاينة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

استهداف جرافة ودبابة صهيونيتين بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” شرق حي التفاح بمدينة غزة.

استهداف جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس.

استهداف دبابتين بقذيفتي “الياسين 105” في مدينة خان يونس.

قصف مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون.

دك تجمع لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

دك تجمع لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج في مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام عن عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، تم خلالها “استهداف تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون”.

من جانبها أعلنت سرايا القدس عن عملية مشتركة مع كتائب القسام، ظهر الأربعاء، تم خلالها قصف تجمع لآليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خان يونس “بوابل من قذائف الهاون النظامي 60”.

وأشارت سرايا القدس عن خوض “اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة”، و”قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج مؤكدين مقتل أحدهما وإصابة الآخر”.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها دمروا “دبابة (ميركافا) صهيونية بعبوة شديدة الانفجار من نوع (ثاقب)”، واستهدفوا “دبابة أخرى في محاور التقدم شمال شرق خان يونس”.

وذكرت أنها قصفت “التحشدات العسكرية محيط مسجد الإمام علي في منطقة معن شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60”.