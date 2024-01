“هجمات غير معقولة”.. الصحة العالمية تندد باستهداف إسرائيل الهلال الأحمر ومستشفى في غزة

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل التابع له في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء، مخلّفة قتلى وجرحى.

وقال غيبريسوس، الأربعاء، في منشور عبر منصة إكس “أشجب تلك الضربات. عمليات القصف التي حصلت اليوم غير معقولة وغير مقبولة. النظام الصحي في غزة في حالة بائسة وهو منهار بالفعل، والعاملون في مجال الصحة والمساعدات الإنسانية يُمنعون باستمرار من القيام بعملهم بسبب الأعمال القتالية”.

وأفاد بأنه يضم صوته إلى الدعوات الدولية من أجل “وقف فوري لإطلاق النار” لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والمياه للمدنيين في غزة.

