واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين لعودة المستوطنين إلى غزة وتهجير أهلها

نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان، ودعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و”تشجيع” الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن “الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.

وأضاف أن هذه التصريحات “تحريضية وغير مسؤولة”، وشدّد المتحدث الأمريكي على أن الولايات المتحدة تَعُد “غزة أرضًا فلسطينية، وستبقى أرضًا فلسطينية”.

The United States rejects the inflammatory and irresponsible statements from Israeli Ministers Smotrich and Ben Gvir. There should be no mass displacement of Palestinians from Gaza. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 2, 2024

والاثنين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير “الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”. وأكد أن خروج الفلسطينيين من القطاع، من شأنه أن يفتح أيضًا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية.

وأضاف بن غفير “تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان المناطق الحدودية و(كتلة) غوش قطيف” الاستيطانية السابقة في قطاع غزة.

מעריך מאוד את ארצות הברית של אמריקה אבל עם כל הכבוד אנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי. ארצות הברית היא ידידתנו הטובה אך לפני הכל נעשה מה שטוב למדינת ישראל: הגירת מאות אלפים מעזה תאפשר לתושבי העוטף לחזור הביתה ולחיות בביטחון ותשמור על חיילי צה"ל. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 2, 2024

وأتت دعوة بن غفير غداة دعوة مماثلة أطلقها وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقال فيها إن المستوطنين اليهود يجب أن يعودوا إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم “تشجيعهم” على الهجرة إلى دول أخرى.

وكان قطاع غزة تحت سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين حتى نكبة 1948، ثم خضع لحكم عسكري مصري بين عامي 1948 و1956، قبل أن يحتله الجيش الإسرائيلي لمدة 5 أشهر أثناء العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وفي مارس/آذار 1957 انسحب فعاد القطاع مجددًا إلى الحكم المصري.

وفي حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القطاع مرة أخرى مع شبه جزيرة سيناء، وظل تحت الاحتلال حتى سبتمبر/أيلول 2005، تاريخ الانسحاب الإسرائيلي الذي شمل إخلاء المستوطنات التي كانت قائمة على أرض غزة. وكان القطاع قد أصبح مشمولًا بالحكم الذاتي بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وسيطرت حماس على القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 في إطار الصراع الداخلي الفلسطيني. ومنذ عام 2008 شنت إسرائيل سلسلة من الحروب على قطاع غزة بذرائع مختلفة، وخلفت هذه الحروب آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا، وفي كل مرة كانت الفصائل الفلسطينية ترد بضرب أهداف إسرائيلية متنوعة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة في غزة عملية “طوفان الأقصى” على مستوطنات الغلاف، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسْر قرابة 250 لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة. وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين حربًا غير مسبوقة على القطاع، خلّفت أكثر من 22 ألف شهيد -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 57 ألف مصاب.