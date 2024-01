واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين لعودة المستوطنين إلى غزة وتهجير أهلها

نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان، ودعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و”تشجيع” الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن “الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.

وأضاف أن هذه التصريحات “تحريضية وغير مسؤولة”، وشدّد المتحدث الأمريكي على أن الولايات المتحدة تَعُد “غزة أرضًا فلسطينية، وستبقى أرضًا فلسطينية”.

The United States rejects the inflammatory and irresponsible statements from Israeli Ministers Smotrich and Ben Gvir. There should be no mass displacement of Palestinians from Gaza.

