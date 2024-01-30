سياسة|الولايات المتحدة

ترقب لرد أمريكا على مقتل 3 من جنودها في الأردن عقب اجتماع بايدن مع مجلس الأمن القومي

اجتماع بايدن مع فريق الأمن القومي عقب مقتل 3 جنود أمريكيين قرب الحدود الأردنية السورية
30/1/2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب اجتماع له مع مجلس الأمن القومي، الاثنين، إن بلاده ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم على قوات بلاده “في الوقت وبالطريقة التي تختارها”.

جاء ذلك في تدوينة لبايدن عبر موقع إكس، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة الخيارت، بعد الهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية بالقرب من الحدود السورية الأردنية والذي أسفر عن مقتل 3 جنود.

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وبحسب بيان البيت الأبيض، تم بحث التطورات المتعلقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية (برج 22) على الحدود السورية الأردنية.

وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومديرة الاستخبارات أفريل هينز، إضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم منسق مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

 

وفي السياق، ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، أنهم قدموا جميع الخيارات لبايدن، وأن الرئيس الأمريكي سيقرر كيفية الرد على الهجوم.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، رفضها التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية، وقالت في بيان لها إن “الوزارة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، فيما وُصفت عملية قتلهم بالتصعيد الكبير للوضع في الشرق الأوسط.

ويعد الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن، الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات