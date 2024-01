ترقب لرد أمريكا على مقتل 3 من جنودها في الأردن عقب اجتماع بايدن مع مجلس الأمن القومي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب اجتماع له مع مجلس الأمن القومي، الاثنين، إن بلاده ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم على قوات بلاده “في الوقت وبالطريقة التي تختارها”.

جاء ذلك في تدوينة لبايدن عبر موقع إكس، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة الخيارت، بعد الهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية بالقرب من الحدود السورية الأردنية والذي أسفر عن مقتل 3 جنود.

وبحسب بيان البيت الأبيض، تم بحث التطورات المتعلقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية (برج 22) على الحدود السورية الأردنية.

وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومديرة الاستخبارات أفريل هينز، إضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم منسق مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

