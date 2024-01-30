شاهد: “سرايا القدس” تقصف تجمعات وآليات للاحتلال بقذائف صاروخية في غزة

نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، ما قالت إنها “مشاهد لاستحكام صاروخي ومدفعي لنقطة دعم لوجستي، وتموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته” في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وأرفقت “سرايا القدس” فيديو في تدوينة نشرتها عبر حسابها على تلغرام، جاء فيها “في عملية استحكام صاروخي ومدفعي قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ (بدر 1) نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود العدو وآلياته في منطقة السودانية يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود”.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من “تفجير دبابة صهيونية بعبوة (ثاقب – برميلية) في محيط مسجد حسن سلامة غرب خان يونس”.

وقالت في بيان لاحق إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم وسط المدينة وغربها.

كما أكدت أنها استهدفت بصاروخ موجَّه مجموعة من “قناصة العدو المتحصنين في أحد المنازل بحي الأمل غرب مدينة خان يونس”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الاثنين 26 ألفًا و637 شهيدًا و65 ألفًا و387 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.