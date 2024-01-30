شاهد: العثور على 30 جثة بمدرسة اقتحمها الاحتلال شمالي غزة

أظهرت لقطات صادمة عثور عمال الإنقاذ في غزة على جثث جماعية مدفونة في الرمال داخل فناء مدرسة حمد بن خليفة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وعثر النازحون داخل المدرسة على جثث 30 شهيدًا داخل الرمال التي كانت مكدسة في فناء المدرسة التي لجأ إليها النازحون منذ ما يقرب من شهر فقط، بعد أن خفت وطأة الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الجثث كانت متحللة وموضوعة في أكياس بلاستيكية مغلقة بأربطة مكتوب عليها باللغة العبرية.

ولجأ النازحون داخل المدرسة إلى إعادة دفت الجثث في المقبرة القريبة من المدرسة شمالي قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26637 شهيدًا و65387 مصابًا، 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.