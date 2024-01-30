“عار عليك”.. متضامنون مع غزة يهتفون ضد ترودو أثناء زيارته مسجدا في كيبيك (فيديو)

تعرض رئيس وزراء كندا جاستين ترودو لاحتجاجات غاضبة أثناء زيارته مسجدا في مدينة كيبيك، وذلك على خلفية موقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد محتجون غاضبون من موقف ترودو من الحرب “عار عليك”، ورفعوا شعارات عليها عبارة “فسلطين حرة”؛ مما دفع ترودو إلى مغادرة موقع الاحتجاج بسرعة وسط حراسه.

وقام ترودو بزيارة مسجد مدينة كيبيك الذي أُطلقت النار على المصلين فيه بعد وقت قليل من صلاة العشاء في يناير/كانون الثاني 2017؛ فأسفر ذلك عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أدى إلى سقوط أكثر من 26 ألف شهيد و65 ألف مصاب، علاوة على نزوح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني من منازلهم في القطاع.