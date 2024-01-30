قوات خاصة إسرائيلية تغتال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا في جنين (فيديو)

اغتالت قوات خاصة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علمًا بأن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بمسدسات كاتمة للصوت

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكّروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، تسلّلوا إلى المستشفى واتجهوا إلى الطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال يرتكب مجازرة جديدة داخل المستشفيات وطالبت الأمم المتحدة بتوفير الحماية لمراكز العلاج فورًا.

“عملية مستوحاة من 7 أكتوبر”

وأعلن الجيش الإسرائيلي “تصفية محمد جلامنة عضو حماس (حركة المقاومة الإسلامية) ومحمد غزاوي عضو كتيبة جنين (تابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، وشقيقه باسل عضو حركة الجهاد، في مستشفى ابن سينا”.

שב"כ, צה"ל והמשטרה: לוחמי ימ"מ חיסלו בביה"ח בג'נין חוליית מחבלים שתכננה פיגוע בטווח הזמן המיידי בהשראת אירועי 7 באוקטובר@Doron_Kadosh https://t.co/vKanu9cEkH — גלצ (@GLZRadio) January 30, 2024

وزعم في بيان أنه “في غضون الساعة 5:30 صباحا تمت مداهمة المستشفى وإحباط خلية من مسلحي حماس الذين كانوا مختبئين فيها وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم وشيك. تم القضاء عليهم خلال 10 دقائق في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي والوحدة الشرطية الخاصة”.

وادعى البيان الذي نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، العثور على مسدس مع جلامنة (27 عاما) وذكر أنه يقيم في مخيم اللاجئين في جنين منذ فترة وأنه قام بالتخطيط لعملية مداهمة مستوحاة من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.