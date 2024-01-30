“كتائب حزب الله” العراقية تعلق عملياتها ضد القوات الأمريكية وتعلن الأسباب

قالت جماعة “كتائب حزب الله العراقية” إنها علّقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف إلى “عدم إحراج” الحكومة العراقية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم بطائرة مسيّرة ضرب قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

ونفى بيان كتائب حزب الله العراقية علاقة إيران بعملياتها، قائلًا “إيران لا تعلم كيفية عملنا، وكثيرًا ما اعترضت على تصعيدنا ضد قوات الاحتلال”، على حد وصف البيان.

ونفت الولايات المتحدة على لسان مسؤولين بارزين سعيها إلى “الحرب مع إيران”، ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله “نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران، ولا نرغب في صراع أوسع في الشرق الأوسط”.

وقال البنتاغون، الاثنين، إنه “لا يعتقد أن إيران تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة”، وإن “واشنطن لا تسعى للحرب أيضًا”.

وقال البنتاغون، أمس الاثنين، إن الهجوم يحمل بصمات “كتائب حزب الله”. ويُعَد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.