وسط تجدد الاشتباكات.. البرهان: مستمرون في المعركة بدعم شعبي غير مسبوق (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن الجيش يحظى بدعم شعبي كبير خلال معاركه مع قوات الدعم السريع.

وأضاف البرهان، خلال مخاطبته ضباط وجنود الجيش باللواء 44 بمدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا شرقي البلاد، أنهم مستمرون في المعركة لدحر ما وصفه بالتمرد “بسند شعبي غير مسبوق للقوات المسلحة”.

وشدد قائد الجيش على أن القوات المسلحة والشعب السوداني “معًا في خندق واحد حتى دحر التمرد ونظافة البلاد”.

وتأتي تصريحات البرهان في وقت تتزايد فيه الضغوط والوساطات الدولية من أجل إنهاء الحرب في السودان، خاصة مع تفاقم معاناة المواطنين.

تجدد الاشتباكات

ميدانيًّا، تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء، وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن انفجارات قوية سُمعت وأعمدة دخان تصاعدت من منطقة شرق النيل شرقي العاصمة وحي سوبا جنوب شرقي الخرطوم، نتيجة قصف مدفعي للجيش على مناطق سيطرة الدعم السريع.

وفي أم درمان غربي العاصمة، ذكر الشهود أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع غرب المدينة، في حين استهدفت الأخيرة حي العباسية الذي يتمركز فيه الجيش وسط أم درمان.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي” حربًا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.