وسط مخاوف من صواريخ الحوثيين.. مسؤولون أمريكيون لـ”سي إن إن”: ضرب إيران هو أقل الخيارات احتمالا

نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله “إننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نرغب في صراع أوسع في الشرق الأوسط”.

وأضاف كيربي للشبكة الأمريكية أن كل الإجراءات التي قام بها بايدن تهدف إلى خفض التصعيد مع إيران، وتهدئة التوتر.

وأضاف مسؤولون أمريكيون للشبكة أن “ضرب إيران هو أقل الخيارات احتمالًا في المرحلة الحالية”، وذلك ردًّا على استهداف القوات الأمريكية في الأردن بمسيّرات يوم الأحد 28 يناير/كانون الأول الجاري، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا متصاعدة للرد على هجمات “الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا”، التي استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 160 مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بتوجيه ضربات مباشرة داخل إيران لتوجيه رسالة قوية للقادة في طهران بأنه لا يمكن الاستمرار في استهداف القوات الأمريكية بهذا الشكل في العراق وسوريا.

لكن مسؤولًا أمريكيًّا قال لـ”سي إن إن” إنه لا يرى الهجوم الأخير تصعيدًا. ووصفه بأنه “نفس نوعية الهجوم الذي قاموا به (في إشارة للجماعات المسلحة في العراق وسوريا) 163 مرة من قبل، لكن حالفهم الحظ في المرة رقم 164”.

وعلى الجانب الآخر يرى جون ألتمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أن نهج إدارة بايدن في الاتجاه إلى خفض التصعيد مع إيران وتوجيه ضربات انتقامية محدودة “ستنظر إليه إيران وحلفاؤها على أنه رد ضعيف”.

ضغوط الحوثيين على القوات الأمريكية

ويعكس توجه إدارة بايدن إلى خفض التصعيد مع إيران الضغوط التي تواجهها القوات الأمريكية في البحر الأحمر، والسعي إلى وقف هجمات الحوثيين على السفن القادمة من آسيا إلى أوروبا عبر مضيق باب المندب.

وأكد الحوثيون أنهم سيواصلون هجماتهم على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التي يملكها إسرائيليون حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر لشبكة “سي بي إس”: “إننا نخوض صراعًا فريدًا جدًّا من نوعه. لم يسبق لأحد استهداف السفن التجارية والأمريكية بصواريخ باليستية مضادة للسفن”.

وأوضح كوبر أن “صواريخ ومسيّرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها”. وأكد أن إيران تقدم الأجهزة والمعلومات الاستخبارية اللازمة للحوثيين لاستهداف السفن الأمريكية، على حد قوله.

وأضاف “عمليتنا المكثفة في البحر الأحمر منذ شهرين هي أطول فترة تعامل بالأسلحة تحت مظلة خصم على أساس ثابت منذ الحرب العالمية الثانية”.