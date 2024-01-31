أبرز عمليات فصائل المقاومة ضد الاحتلال في اليوم الـ116 من الحرب على غزة

تتواصل المعارك بين مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من محاور توغل آليات الاحتلال في القطاع المحاصر.

وتركز ثقل المعارك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة خان يونس، ومدينة غزة.

وهذه أبرز العمليات التي أعلنت عنها فصائل المقاومة في اليوم الـ116 للحرب الإسرائيلية على غزة

كتائب القسام

استهداف “دبابة صهيونية” من نوع “ميركافا” بقذيفة “تاندوم” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تدمير “دبابة صهيونية” من نوع “ميركافا” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بالقرب من مفترق الصناعة وسط مدينة غزة.

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محور شمال غرب مدينة غزة.

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وإيقاع جنود حولها بين قتيل وجريح غربي مدينة غزة.

سرايا القدس

استهدفنا بقذائف “RPG” دبابتي ميركافا صهيونيتين وجرافة عسكرية من نوع “D9” في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس.

قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو وآلياته شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

مجاهدونا تمكنوا من قنص “جندي صهيوني” على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب خان يونس.

استهدفنا 4 دبابات صهيونية بقذائف “RPG” في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خان يونس.

مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع “جنود العدو الصهيوني” بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في منطقة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

قصفنا بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعًا لآليات و”جنود العدو الصهيوني” في محيط أبراج القلعة ومسجد خالد بن الوليد غرب خان يونس.

كتائب المجاهدين