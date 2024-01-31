إذاعة الجيش الإسرائيلي: لواء احتياطي واحد فقط يقاتل في غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.

وأضافت “يواصل الجيش الإسرائيلي تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة، فقد غادر لواء الاحتياط الخامس قطاع غزة الليلة، وأنهى مهمته”.

وتابعت “في الأسابيع الأخيرة، قاتل اللواء في شمالي قطاع غزة ضمن الفرقة 162، وسيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة”.

ولفتت إذاعة الجيش إلى أنه “الآن لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خان يونس (جنوبي القطاع)”.

ولم تكشف الإذاعة عن العدد الكلي لجنود الاحتلال الذين ما زالوا في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تباعًا سحب أعداد من الجيش من قطاع غزة، وخاصة قوات الاحتياط.

وفي بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تجنيد 360 ألفًا من قوات الاحتياط للمشاركة في الحرب، بينما بدأت المعارك البرية بتوغله داخل قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.