إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيما بالضفة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت شارع التعاون في مدينة نابلس، ودهمت منزلا لعائلة عيد، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت منه الشقيقين منتصر وجهاد يوسف عيد، ووالدتهما نجوى.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، ومخيمي عسكر القديم والجديد شرق المدينة.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

وأشارت المصادر إلى أن 5 آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم عسكر الجديد، ودهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال جرفت شوارع عدة في المخيم، وتعمدت تخريب البنية التحتية.

وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات ذاتها مخيم عسكر القديم، وجابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء عدة.