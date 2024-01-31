البرهان: لن نفاوض أحدا خارج السودان ومبادرات “إيغاد” لا تعنينا (فيديو)

قال قائد الجيش رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان إن التفاوض لوقف الحرب “يكمن داخل السودان ولن نسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج”.

وخلال خطاب له أمام ضباط وجنود الفرقة “11” مشاة التابعة للجيش بمدينة خشم القربة شرقي البلاد، الثلاثاء، أوضح البرهان أن “أي مبادرة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا ‘إيغاد’ لا تعني الشعب السوداني”.

وأضاف البرهان أن “أي تفاوض لن يرضي الشعب السوداني ولا يقوم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب عزته وكرامته فلن نقبل به”، مشددا على أنه “لا بد من خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين وإرجاع المنهوبات”.

ودعا البرهان السياسيين للبحث عن الحلول لأزمات البلاد من داخلها، قائلا: “لا بد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع”.

وتابع: “الحل والتفاوض يكمن داخل السودان، ولن نسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج، أي لقاء يتم داخل الوطن، وهذه رسالتي لحمدوك ومن معه (في إشارة لعبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية ورئيس الوزراء السابق)”.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، تلقيها موافقة رسمية من الجيش السوداني لعقد لقاء مباشر بشأن إيقاف الحرب.

وبشأن المبادرات الخارجية، أوضح البرهان أن “أي مبادرة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا ‘إيغاد’ لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني”، مضيفا: “لن تفرض علينا أي جهة خارجية حلولا”.

وفي 20 يناير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، قرار حكومة الخرطوم تجميد عضوية البلاد في هيئة “إيغاد”، وذلك بسبب “تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا وقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان”.

وقبل ذلك بيومين، دعت “إيغاد” في بيان صادر عن قمتها الـ 42 بأوغندا، طرفي النزاع في السودان إلى عقد اجتماع مباشر خلال أسبوعين.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.