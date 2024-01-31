البنتاغون ردا على إعلان “كتائب حزب الله”: سننظر إلى أفعالهم

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تنتظر أفعالًا وليست أقوالًا فقط من كتائب “حزب الله العراقي” بشأن عدم الاعتداء على القواعد الأمريكية في المنطقة.

جاء ذلك في معرض رد متحدث البنتاغون باتريك رايدر على بيان مليشيا كتائب حزب الله في العراق التي أعلنت تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية.

وأضاف “لقد طالبنا بوضوح وكلاء إيران في المنطقة بوقف هجماتها، لكنها لم تتوقف. وسنرد الآن في الوقت والطريقة التي نختارها. سننظر إلى أفعالهم وليست تصريحاتهم، ويكفي أن أقول إن 3 هجمات أخرى وقعت خلال آخر يومين على حد علمي”.

وأكد رايدر أن بلاده تواصل تحقيقاتها في الهجوم بالمسيّرات على القاعدة العسكرية الأمريكية قرب الحدود السورية الأردنية، الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

يُذكر أن كتائب حزب الله في العراق أعلنت أمس تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وطلبت من مليشياتها البقاء في وضعية التأهب تحسبًا لأي إجراء ضدها من جانب الولايات المتحدة.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة ضرب قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية إن القتلى كانوا في البرج 22 في الأردن، وإن عملية قتلهم “تُمثل تصعيدًا كبيرًا للوضع في الشرق الأوسط”.

ويُعَد الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.