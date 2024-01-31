الحوثيون يعلنون تفاصيل عملية جديدة ضد مدمرة أمريكية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري للقوات التابعة للحوثيين، يحيى سريع “أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، وبعون الله تعالى، عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية ‘يو إس إس غريفلي’ في البحر الأحمر”.

وأضاف أن العملية جاءت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وحذر البيان “السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا” من أنها “ضمن بنك أهداف قواتنا، وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبنا وأمتنا، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين”.

وشدد على استمرار قوات الحوثيين في “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة، وكذلك رفع الحصار”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الامريكي البريطاني على… — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 31, 2024

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط “سنتكوم”، فجر اليوم الأربعاء في بيان على إكس، أن المدمرة USS Gravely أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن في البحر الأحمر، قالت إنه أُطلق من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، دون وقوع إصابات.

في 30 يناير/ كانون الثاني، وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات pic.twitter.com/d1pHGkSRw2 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 31, 2024

وتضامنا مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين سفينة أمريكية بشكل مباشر في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ 12 يناير الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على الهجمات في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها لن تمر دون رد.

وأعادت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعة الحوثي إلى قائمة المنظمات “الإرهابية”.