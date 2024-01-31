المقاومة تقصف قاعدة جيوفضائية إسرائيلية قرب تل أبيب (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقطعا مصورا لاستهداف قاعدة “بلماخيم” الجيوفضائية برشقات صاروخية.

وقالت الكتائب في بيان لها عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى برشقات صاروخية لقاعدة ‘بلماخيم’ الجيوفضائية الصهيونية في وقت سابق ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وقاعدة بلماخيم الجوية هي مطار عسكري إسرائيلي ووكالة فضاء واقعة بالقرب من مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب.

ويوجد في القاعدة العديد من المروحيات والطائرات المسيّرة، وتُعَد بمثابة مركز لإطلاق الصواريخ الفضائية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26900 شهيد و65949 مصابًا، 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.