جون كيربي أمام تجمع يهودي: هذا الشخص هو المسؤول عما حدث يوم 7 أكتوبر (شاهد)

خلال الأسابيع الماضية، طفت على السطح خلافات علنية بين بايدن ونتنياهو حول طريقة إدارة الحرب على غزة

اعتبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيسها في قطاع غزة، يحيى السنوار، هما من اختارا “انتهاك وقف إطلاق النار” في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق رأيه.

وأضاف كيربي في كلمة له، اليوم الأربعاء، أمام (الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية) قائلًا “الإدارة الأمريكية حريصة على عدم تصعيد الصراع في المنطقة”.

وجدد وجهة النظر الأمريكية التي تؤكد “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، قائلًا “نحن من جانبنا نواصل تقديم المساعدات الأمنية إلى إسرائيل، كي نضمن أنها قادرة على الدفاع عن نفسها”.

وتابع “فرضنا عقوبات على النظام الإيراني، واتخذنا كثيرًا من الإجراءات لتفادي أي تصعيد في المنطقة، ولا نريد أن يتم فتح جبهة أخرى للقتال في شمال إسرائيل مع حزب الله”.

“سياستنا تجاه إسرائيل لم تتغير”

وقبل أيام، قال البيت الأبيض إن سياسته تجاه إسرائيل لم تتغير، وذلك بعد تقرير نشرته شبكة “إن بي سي” جاء فيه أن إدارة الرئيس جو بايدن ناقشت إيقاف أو إبطاء بعض شحنات الأسلحة إلى تل أبيب للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص العملية العسكرية في قطاع غزة.

وخلال الأسابيع الماضية، طفت على السطح خلافات علنية بين بايدن ونتنياهو حول طريقة إدارة الحرب على غزة، ومستقبل القطاع بعد توقف القتال، غير إن تلك الخلافات لم تصل لنقطة وقف طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل أو تغييره.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مرارًا في الأسابيع الأخيرة رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو إقامة مستوطنات فيه، أو تهجير سكانه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء 26 ألفًا و900 شهيد و65 ألفًا و949 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​