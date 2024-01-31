جون كيربي ينفعل على مراسلة الجزيرة الإنجليزية بسبب هذا السؤال (شاهد)

وقع سجال خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، بين جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكيمبيرلي هالكيت مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية، حيث تهكم المسؤول الأمريكي على أسئلتها حينما واجهته خلال اللقاء.

وبدأ الجدال حيث توجهت المراسلة إلى كيربي بالحديث عن اتهام مشرعين أمريكيين لبايدن بشن ضربات غير مصرح بها ضد الحوثيين، وأنه بذلك قد تخطى موافقة “الكونغرس”.

وقالت إن مشرعين من الحزبين الجهوري والديمقراطي قالوا إن ما من رئيس بغض النظر عن الحزب السياسي، لديه السلطة الدستورية في تجاوز “الكونغرس” فيما يتعلق بالحرب، متسائلة “هل تعتقد أن هذا ينطبق على ما يحدث في ظل تصعيد الهجمات؟”.

من جانبه ذكر كيربي أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين ولا تسعى لحرب مع إيران، وأن “الرئيس مستريح لأن لديه الصلاحيات القانونية المناسبة للدفاع عن سفننا وبواخرنا وقواتنا ومنشآتنا في البحر الأحمر”.

لتعود المراسلة وتواجهه من جديد بسؤال “ألم يحن الوقت لإشراك الشعب الأمريكي (في القرار)؟ واسمح لي أن أوضح أن الشعب الأمريكي لم يكن سعيدًا بشأن…”، وهنا لم يدعها كيربي تكمل، وقال “أظن أن الشعب الأمريكي لم يكن سعيدًا بهجمات الحوثين في البحر الأحمر، كما أنه لم يكن سعيدًا بمقتل جنود في هجوم على قاعدة أمريكية في الأردن”.

وأضاف “بايدن يتمتع بسلطة الدفاع عن القوات في تلك المنشآت، وسيفعل ذلك”.

“القائد الأعلى لا ينظر للاستطلاعات”

هنا عادت مراسلة “الجزيرة الإنجليزية” لتسأله إذا ما كان الأمر يتعلق بالانتخابات، وقالت “هل ينظر الرئيس إلى استطلاعات الرأي الخاص به؟ عندما يدرس هذه الخيارات كلها؟”.

بعد هذه الأسئلة انفعل كيربي ورأى أن السؤال “سخيف”، وقال “سيدتي دعني أوقفك. القائد الأعلى لا ينظر إلى الاستطلاعات أو ينظر في التقويم الانتخابي، عندما يدافع…”، لتوقفه مراسلة الجزيرة من جهتها، وتقول “ألا ينظر إلى ما يشعر به الأمريكيون تجاه الحرب على غزة؟”.

ليختم كيربي الجدال، وهو ممتعض “هل تسمحي لي بالإجابة عن السؤال.. لا ينظر (يقصد بايدن) إلى الحسابات السياسية أو الاستطلاعات أو التقويم الانتخابي بينما يعمل على حماية قواتنا وسفننا في البحر، وأي اقتراح غير ذلك يعد مهينًا”.