غالانت: مستعدون لحرب ستكون مدمرة وصبرنا ينفد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب “جاهزة لحرب في الشمال ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان”.

وأضاف غالانت خلال اجتماع عسكري في مدينة حيفا “نحن جاهزون ومستعدون للحرب، وستأتي المرحلة التي سينفد فيها صبرنا، وسيكون علينا التحرك بقوة لفرض الهدوء على الحدود الشمالية، من أجل تغيير الوضع الأمني وأمن مواطني إسرائيل”.

وأضاف “مثل هذا الوضع سيكون معقدًا بالنسبة لإسرائيل، ولكنه مدمر بالنسبة لحزب الله ولبنان”.

من جانبها، نقلت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية عن غالانت قوله “إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية (مع لبنان) تستنفد نفسها، ونتيجة لذلك قد ينتهي بنا الأمر إلى عمل قوي، قد تصل تداعياته في نهاية المطاف إلى منطقة حيفا أيضًا، وعلينا أن نأخذ ذلك في الحسبان”.

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن طائرات حربية تابعة له “شنت غارة على مقر عمليات ونقطة مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة الخيام” جنوبي لبنان.

وأضاف في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس “قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي خلال النهار أيضًا نقطة مراقبة ومبنى عسكريًّا للتنظيم في مناطق قريتي عيتا الشعب ومحيبيب”.

وقال إنه رصد في وقت سابق الثلاثاء “صاروخًا اجتاز الأراضي اللبنانية، وسقط في منطقة مفتوحة قرب عرب العرامشة (بالجليل الأعلى) دون وقوع إصابات”.