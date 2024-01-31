غزة.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف منزل مأهول في دير البلح (فيديو)

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غزة، الثلاثاء، حيث قصف منزلًا مأهولًا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد 11 مواطن وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عويلي بمنطقة الحدبة في دير البلح.

وحصلت الجزيرة مباشر على مشاهد توثق وصول الشهداء والمصابين لمستشفى شهداء الأقصى.

كما قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأصيب 3 مواطنين بجروح إثر استهداف الاحتلال لآخرين شرق مخيم البريج، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، وعلى المنطقة الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وعلى المنطقة الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ساحة مستشفى الأمل في خان يونس.

🚨عاجل:استهدافات واطلاق نار من دبابات الاحتلال بالقرب من مستشفى الأمل ومبنى مبنى الجمعية المحاصر في مدينة #خانيونس مما أدى إلى سقوط الشظايا على النازحين واستشهاد سيدة واصابة تسعة آخرين.#غزة#مستشفى_الامل — PRCS (@PalestineRCS) January 30, 2024

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وإطلاق الرصاص والقذائف، وطالبت النازحين بإخلاء المبنى، مؤكدة أن المرضى وطواقمها والنازحين تحت خطر شديد.

وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية صوب النازحين وكوادر الجمعية، وصوب باب مبنى الجمعية والمستشفى، ما أدى لاشتعال النيران في عدد من خيام النازحين.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.