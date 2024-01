كانت متجهة إلى إسرائيل.. سفينة تحمل آلاف رؤوس الماشية تعلق قبالة أستراليا

علقت سفينة تحمل نحو 14 ألف رأس من الأغنام و‭‭2000‬‬ رأس من الماشية قبالة ساحل أستراليا في منطقة ذات طقس شديد الحرارة، وذلك بعد أن اضطرت للإبحار في رحلة تجنبها عبور البحر الأحمر، وهو ما أثار نداءات من المهتمين بسلامة الحيوانات.

أبحرت السفينة من أستراليا في الخامس من يناير/كانون الثاني متوجهة إلى إسرائيل لتفريغ حمولتها هناك، لكنها غيّرت مسارها في منتصف يناير خوفًا من هجمات الحوثيين في اليمن، وذلك قبل أن تتلقى تعليمات من الحكومة الأسترالية بالعودة.

وتضامنًا مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا في حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وقال مسؤولون في القطاع والحكومة إن هناك ضبابية بشأن وضع الحيوانات الآن وقد يتم إنزالها في أستراليا وحينها ستخضع لحجر صحي بموجب قواعد الأمن البيولوجي في البلاد أو إرجاعها إلى البحر لخوض رحلة إلى إسرائيل حول إفريقيا تستغرق شهرًا تجنبها عبور البحر الأحمر.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على تنامي التأثير السلبي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، الممر البحري الرئيس بين أوروبا وآسيا، التي أثرت في حركة التجارة العالمية، كما تسلط الضوء على الخطر الذي يواجهه قطاع تصدير الحيوانات الحية في أستراليا التي ترسل مئات الآلاف من الحيوانات إلى الشرق الأوسط كل عام.

وتقول جماعات زراعية وتصديرية إن الحيوانات الموجودة على السفينة “بهيجة” في صحة جيدة، لكن المدافعين عن سلامة الحيوانات يشعرون بالقلق بسبب اقتراب درجات الحرارة هناك من 40 درجة مئوية.

