كتائب القسام تقصف حشودا إسرائيلية وتدمر 3 دبابات وجرافة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لاستهداف حشود إسرائيلية في شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “دكت مفارز الهاون القسامية حشود العدو المتوغلة شمالي قطاع غزة”.

تدمير 3 دبابات وجرافة

وفي بيانات منفصلة قالت كتائب القسام: