كتائب القسام تقصف حشودا إسرائيلية وتدمر 3 دبابات وجرافة (فيديو)
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31/1/2024-|آخر تحديث: 31/1/202404:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لاستهداف حشود إسرائيلية في شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.
وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “دكت مفارز الهاون القسامية حشود العدو المتوغلة شمالي قطاع غزة”.
تدمير 3 دبابات وجرافة
وفي بيانات منفصلة قالت كتائب القسام:
- كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها.
- كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
- كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر