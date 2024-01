منع محجبتين من دخول فعالية لنائبة الرئيس الأمريكي.. وتساؤلات حول الأسباب (فيديو)

أثار منع امرأتين محجّبتين من دخول فعالية لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، جدلًا واسعًا حول التمييز في الولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، منع مسلمتين محجّبتين من دخول فعالية لـ”هاريس” بمدينة لاس فيغاس في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومُنعت المرأتان من دخول قاعة الفعالية رغم امتلاكهما دعوة إليها، فيما لم يقدم مسؤول الأمن أي مبرر لمنعه لهما سوى القول “أنا آسف”.

A number of hijab wearing women are banned from entering a Joe Biden event. No doubt they did not want bad anti-Israel optics.

The steward is accused of racism & Islamophobia. pic.twitter.com/RDs3EHt2Ii

— David Atherton (@DaveAtherton20) January 31, 2024