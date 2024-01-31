نازحون يأكلون “علف الدواب” وسط القمامة ومياه المجاري في جباليا (فيديو)

وسط الركام وأكوام القمامة وبقايا حوائط وأسقف آيلة للسقوط، يعيش آلاف النازحين في أطلال مركز للإيواء بمدرسة فلسطين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف المدرسة المكدسة بآلاف النازحين، مما أسفر عن عشرات من الشهداء والجرحى.

الجزيرة مباشر رصدت حجم الدمار الكبير الذي خلّفه الاحتلال بمركز الإيواء بمدرسة فلسطين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحت سقف متهالك يقول أحد النازحين للجزيرة مباشر “كما ترى المدرسة مهدومة وقاعدين فيها وخايفين على حالنا منها، المياه بتنزل من السطوح فوق روسنا، وخايفين جيش الاحتلال يعدى مرة ثانية على المدرسة، يعيد عليها وهي مهدومة أو يقصفها بقذيفة دبابة أو إف 16، يهيل علينا كل المبنى”.

وعن توافر أسباب الحياة في المدرسة قال “ما عندنا أكل ولا شرب، مفيش عندنا طحين ولا حبة قمح عندنا، بنجيب الشعير والذرة من طعام الدواب بنطحنها علشان نعملها خبز، ولكن يكون قاسي جدا لا يستطيع أن يأكلها كبار السن من أمثالي ممن فقدوا أسنانهم بغير شرب الماء معها، والماء يخرج من الآبار غير نظيف”.

وأضاف “نعيش وسط القمامة والعفن لا سيارة بلدية ترفعها، حتى المجاري طفحت علينا، حمام واحد في المدرسة يستخدمه 3600 فرد في المدرسة نقف في دور، ولا يوجد ماء لتشطيف الأولاد”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 26751 شهيدا و65636 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.