والد الشهيد محمد جلامنة يودع ابنه بكلمات مؤثرة في مستشفى جنين (فيديو)

“الناس بتبيع وتفرّط، واحنا ما بنبيع ولا بنفرّط”، هكذا ودع مواطن فلسطيني ابنه الشهيد برصاص جيش الاحتلال في مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية.

وقال والد الشهيد محمد جلامنة “الشهداء والأحرار ارتقوا من أجل حرية فلسطين”.

وأضاف “يرتقي الشهداء ويأتي مِن بعدهم مَن يكمل المسيرة، لقد سلطنا الله عليكم يا بني صهيون”.

وتابع موجهًا حديثه إلى ابنه الشهيد “يا ولدي هذا هو الطريق التي اخترته، ولقد أكرمك الله به، اللهم لك الحمد”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات احتلال إسرائيلية خاصة اعتدت على الطواقم الطبية أثناء اقتحامها مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين بالضفة الغربية واغتيال 3 شبان داخله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن قوة خاصة من جيش الاحتلال متنكرة بزي أطباء وممرضين اقتحمت المستشفى، واغتالت 3 فلسطينيين داخله.

وأوضح مدير مستشفى ابن سينا التخصصي توفيق الشوبكي أن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية، وهددت حياتهم خلال عملية اقتحام المستشفى واغتيال 3 فلسطينيين.