وزير الدفاع بحكومة الحوثي يوجه تهديدا شديد اللهجة لأمريكا وإسرائيل

أكدت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، الثلاثاء، استعدادها لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية قيامهما بشن هجمات جوية على مواقع عسكرية للجماعة.

وفي اجتماع استثنائي اليوم مع قادة القوات البحرية والدفاع الساحلي (التابع للجماعة)، قال محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين “إن على الأمريكي والبريطاني ومن انساق معهما أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي، وأنه لا جدال ولا مفاصلة فيه”.

وأضاف “نقول لهم من البحر الأحمر: نحن من يضع الخاتمة المؤلمة للهيمنة الأمريكية التي تكتب نهايتها بيدها”.

واستطرد “سنجعل البحرين الأحمر والعربي سياجًا من نار أمام الصهاينة، ولن نسمح بأن يكونا شريانًا يغذي التوحش ضد أهلنا في فلسطين”.

وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي:

سنجعل البحرين الأحمر والعربي سياجاً من نار أمام الصهاينة ولن نسمح أن يكونا شرياناً يغذي التوحش ضد أهلنا في #فلسطين pic.twitter.com/qDq8NfyS48 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 30, 2024

ورأى أن “تصنيف مواقف الشعب اليمني المساند لغزة بالإرهاب من قِبل النظام الأمريكي أمر مثير للسخرية”.

وذكر العاطفي “أمريكا في الأصل دولة إرهابية وراعية للإرهاب والإرهابيين، وهي قائدة لحروب الإبادة والاغتيالات، وداعمة للتوحش الصهيوني”.

وجدد العاطفي التأكيد أن “الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم مؤمّنة ومستقرة، وحركة السفن تسير بشكل آمن عدا السفن الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا سفن أمريكا وبريطانيا كونها سفن دول تعتدي على اليمن وغزة”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على 4 قيادات من جماعة الحوثي، من بينهم وزير دفاع الحوثيين على خلفية “دعمهم للهجمات الإرهابية ضد ممرات الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن”.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، تشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية هجمات على مواقع عسكرية للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، وذلك ردًّا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة جماعة الحوثي “منظمة إرهابية عالمية” نتيجة هجماتها على الملاحة الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط المقبل.