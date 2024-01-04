أراد تقديم شكوى فعذبوه مجددا.. أسير محرر يروي تعرضه لأهوال في سجون الاحتلال (فيديو)

شهادة جديدة عن التعذيب داخل سجون الاحتلال، صاحبها هذه المرة الأسير المحرر بهاء أبو يابس الذي أفرج عنه قبل يومين.

وقال أبو يابس للجزيرة مباشر إنه خرج من الأسر بكسر في الأنف والأسنان وخلع في الكتف ورضوض في أنحاء جسده كافة، بسبب التنكيل والتعذيب الذي تعرض له في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بدا أنه سياسة انتقام وعقاب جماعي ضد الأسرى الفلسطينيين.

وروى بهاء، وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، للجزيرة مباشر تفاصيل تعرضه للتعذيب أثناء نقله بين أقسام السجون.

وأوضح بهاء، 30 عامًا، أنه مصاب بمرض في الأعصاب، وكثيرًا ما أصابته حالات إغماء خلال تعرضه للتعذيب.

وقال إنه حين طالب بتقديم شكوى في المحكمة بشأن الانتهاكات التي طالته، قوبل طلبه بمزيد من التعذيب وبالإجبار على عدم رفع الشكوى.

وأضاف بهاء أنه لا يصدق أنه خرج من السجن، مشيرًا إلى أنه طمأن أهالي الأسرى داخل سجن ريمون على أحوالهم.

خرج بهاء من محبسه بمسبحة صنعها بيده بعد أن تمت مصادرة مقتنياته الشخصية، ومن بينها مسبحة تعود لوالده في السابع من أكتوبر.

وبحسرة والدموع تنهمر من عينيه تابع بهاء: “لكن حسرتي على شقيقي عدي الذي تركته خلفي في السجون والذي اعتقل وهو بعمر الـ13 عامًا وهو الآن 23 عامًا، أخي الذي لم أره سوى مدة نحو شهر داخل السجون خلال فترة اعتقالي لعامين”.