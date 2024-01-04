اتُّهمت بمعاداة السامية والسرقة الأدبية.. رئيسة جامعة هارفارد المستقيلة تندد بحملة “أكاذيب وإهانات” استهدفتها

وقع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في هارفارد عريضة لدعم رئيسة الجامعة

قالت رئيسة جامعة هارفارد السابقة كلودين غاي أمس الأربعاء غداة استقالتها إنها كانت هدفا لحملة مستمرة “من الأكاذيب والإهانات”.

وقد استقالت كلودين غاي الثلاثاء من منصبها بعدما عانت هجومًا شرسًا بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي.

أول رئيسة سوداء لـ”هارفارد”

وكانت كلودين أستاذة العلوم السياسية قد أصبحت في يوليو/تموز أول رئيسة سوداء للجامعة المرموقة الواقعة قرب بوسطن.

وكتبت في افتتاحية نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) “هؤلاء الذين قاموا بحملات بدون هوادة لإقالتي منذ الخريف استخدموا في كثير من الأحيان الأكاذيب والإهانات الشخصية، وليس الحجج المنطقية”.

وأضافت “تجاوزت الحملة ضدي مجرد جامعة أو رئيسة، لقد كانت مناوشات في حرب أوسع نطاقًا تهدف إلى تقويض ثقة الرأي العام في ركائز المجتمع الأمريكي”.

In her resignation letter, Claudine Gay, disgraced former President of Harvard, blamed racism for her resignation. I would expect nothing less from a diversity hire. DEI is poison. It must be eradicated from our institutions. pic.twitter.com/JmdsNbnHLm — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 2, 2024

جدل حاد في الجامعات

وتثير الحرب على قطاع غزة جدلًا حادًّا في الجامعات الأمريكية العريقة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن كلودين واجهت ردودًا قوية، خاصة من الأوساط المؤيدة لتل أبيب، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعة بأنها ضمن نطاق حرية التعبير.

وزادت الضغوط على كلودين عقب إجابتها عن أسئلة أعضاء بالكونغرس خلال جلسة في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتناولت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي مزاعم حول سرقتها لبعض أعمالها الأكاديمية في السابق.

يشار إلى أن لجنة التعليم والقوى العاملة بالكونغرس الأمريكي استدعت في 5 ديسمبر الماضي، كلا من كلودين، وإليزابيث ماغيل رئيسة جامعة بنسلفانيا، وسالي كورنبلوث رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إلى جلسة محاسبة رؤساء الجامعات ومكافحة معاداة السامية.

وتعرض الثلاث لضغوط وانتقادات من أجل تقديم الاستقالة لأنهن اعتبرن الاحتجاجات ضد إسرائيل ضمن نطاق حرية التعبير.

ووقع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في هارفارد عريضة لدعم رئيسة الجامعة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 22 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار هائل في المنشآت والبنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.