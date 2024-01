اتُّهمت بمعاداة السامية والسرقة الأدبية.. رئيسة جامعة هارفارد المستقيلة تندد بحملة “أكاذيب وإهانات” استهدفتها

قالت رئيسة جامعة هارفارد السابقة كلودين غاي أمس الأربعاء غداة استقالتها إنها كانت هدفا لحملة مستمرة “من الأكاذيب والإهانات”.

وقد استقالت كلودين غاي الثلاثاء من منصبها بعدما عانت هجومًا شرسًا بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي.

وكانت كلودين أستاذة العلوم السياسية قد أصبحت في يوليو/تموز أول رئيسة سوداء للجامعة المرموقة الواقعة قرب بوسطن.

وكتبت في افتتاحية نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) “هؤلاء الذين قاموا بحملات بدون هوادة لإقالتي منذ الخريف استخدموا في كثير من الأحيان الأكاذيب والإهانات الشخصية، وليس الحجج المنطقية”.

وأضافت “تجاوزت الحملة ضدي مجرد جامعة أو رئيسة، لقد كانت مناوشات في حرب أوسع نطاقًا تهدف إلى تقويض ثقة الرأي العام في ركائز المجتمع الأمريكي”.

In her resignation letter, Claudine Gay, disgraced former President of Harvard, blamed racism for her resignation. I would expect nothing less from a diversity hire. DEI is poison. It must be eradicated from our institutions. pic.twitter.com/JmdsNbnHLm

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 2, 2024