استهداف مزدوج.. القسام تنشر مشاهد جديدة للاشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس” مساء الخميس، مقطع فيديو للمعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.

ويظهر المقطع عملية استهداف مزدوج لدبابتين بقذائف صاروخية مضادة للدروع، كما يظهر أيضا مهاجمة مقاتلي القسام نقاط لتجمع جنود وآليات الاحتلال خلف خطوط التوغل.

ووثق مقطع الفيديو كمينا لقوة من جنود الاحتلال واستهدافه بعبوة مضادة للأفراد والأسلحة الرشاشة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت كتائب القسام تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف عدد آخر في محاور القتال في قطاع غزة، فيما أطلقت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد، رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات ومواقع إسرائيلية.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس”، في بيانات منفصلة عن:

تدمير دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة “الياسين 105” في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

تدمير دبابة من نوع ميركفاه بعبوة “شواظ” غرب مخيم المغازي.

تدمير دبابة من نوع ميركفاه بقذيفتي “الياسين 105 ” شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استهداف دبابتي ميركفاه بقذائف “الياسين 105” بمنطقتي المحطة والكتيبة بمدينة خان يونس.

استهداف دبابتي ميركفاه بقذائف “الياسين 105” في حي التفاح بمدينة غزة.

استهداف تجمع لآليات وجنود العدو في حي التفاح بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.

استهداف تجمع لجنود الاحتلال بجوار إحدى الآليات الصهيونية المتوغلة في حي التفاح بقذيفة “آر بي جي” وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

دك القوات المتحشدة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون.

استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

دك تجمع لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام عن عملية مشتركة مع سرايا القدس “لاستهداف تجمع لقوات العدو في حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وذكرت سرايا القدس، في وقت سابق الخميس، أنها قصفت “عسقلان ومغتصبات غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت في غلاف غزة وفي عسقلان ومنطقة لخيش الغربية.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محور وسط خان يونس”، واستهدفوا “آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف (آر بي جي) شرق مخيم البريج” وسط القطاع.