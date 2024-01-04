البيت الأبيض: صالح العاروري كان إرهابيًا ولا ينبغي لأحد أن يبكي عليه (فيديو)

علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأربعاء، على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، “هذا القائد كان مصنفًا إرهابيًا ولا ينبغي لأحد أن يبكي عليه أو يزرف عليه دمعه واحدة”.

وحول علاقة إسرائيل بعملية الاغتيال، قال كيربي “ليست لدينا أي مؤشرات حول علاقة إسرائيل بمقتل العاروري”، لكنه أضاف مستدركًا “إسرائيل لديها الحق في مطاردة قيادات حماس”.

بدوره قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، معلقًا على اغتيال القيادي بحماس “العاروري إرهابي ووحشي ويداه ملطخة بدماء أبرياء”.

وأكد في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات تؤكد ضلوع إسرائيل في عملية الاغتيال، لكنه أكد في ذات الوقت على أن لإسرائيل “كامل الحق في مكافحة الإرهاب”.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كجماعة إرهابية.

واغتالت إسرائيل، الثلاثاء، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، و6 آخرين بينهم اثنان من قياديي جناحها العسكري كتائب القسام، في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، مما أدى إلى سقوط 6 شهداء إضافة إلى 11 جريحا”.