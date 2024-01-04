الجزيرة مباشر تستطلع آراء الشارع المغربي بشأن اغتيال صالح العاروري (فيديو)

ندد مواطنون مغاربة باغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلين إنه علامة على فشل الاحتلال في القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وقال مواطنون مغاربة للجزيرة مباشر إن اغتيال العاروري جريمة تدخل في إطار التصعيد الخطير من جانب الاحتلال.

وأضافوا أنه “كلما أمعن العدو الصهيوني في استهداف المقاومة في قادتها أو في استهداف الشعب الفلسطيني بآلاف الشهداء فإنما هو يزرع بذور فناءه بيديه ويعيد روح المقاومة من جديد”.

وذكر مشاركون أن اغتيال العاروري ورفاقه في العاصمة بيروت جاء كالصدمة التي جعلت الحزن يخيم عليهم لخسارة أحد الرموز والمؤسسين لحركة حماس.

وأضافوا أن اغتياله تأكيد على “أن قيادة المقاومة ولدت من رحم الشعب الفلسطيني وتقاوم بجانبه”.